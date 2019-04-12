"Покажется Солнце": синоптики спрогнозировали Киеву недождливые дни

В Киеве 13-14 апреля не прогнозируются существенные осадки / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 13-14 апреля, днем максимальная температура воздуха составит +11 градусов.

В столице на выходных ночью и днем не ожидаются существенные осадки, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 13 апреля будет облачно, а 14-го числа прогнозируется переменная облачность.

В субботу и воскресенье ночная температура ожидается +3…+5, а дневная — +9…+11 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный, 5-10 м/c.

В Киеве 13-14 апреля не прогнозируются существенные осадки / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура может превысить +20 градусов, однако местами возможны ливни.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным данным, в первой половине следующей недели — 15-21 апреля — в некоторых регионах Украины возможны заморозки.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.