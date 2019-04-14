В Украине задержали ехавшего в Киев на работу подчиненного Гиви

Задержанный служил в батальоне Сомали под руководством Гиви / Фото: Facebook/Госпогранслужба

На пропускном пункте Чонгар пограничники задержали мужчину, который проходил службу под руководством ликвидированного боевика Михаила Толстых с позывным Гиви.

"На днях оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, военнослужащие Бердянского отряда совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым и Севастополь и Национальной полиции в КПВВ Чонгар обнаружили человека, который причастен к незаконным военных формирований", - говорится в сообщении Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что 47-летний гражданин в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем у представителя оккупационной власти. Из-за невыплаты зарплаты уволился и впоследствии вступил в батальон Сомали под руководством одиозного Гиви.

"Получив позывной Чингиз и имея соответствующий опыт, ему поручили задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых республик, - сообщают пограничники.

/ Фото: Facebook/Госпогранслужба

Разочаровавшись в службе на боевиков, мужчина покинул службу и работал охранником в Алчевске.

"Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили, и он через Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в г. Киев для поиска работы", - говорится в сообщении.

Меру наказания задержанному пособнику боевиков предстоит выяснить следствию.

Напомним, на территориях, временно оккупированных "ДНР", боевики запустили общественное голосование по выбору проекта памятника убитому в минувшем году главарю группировки Александру Захарченко.