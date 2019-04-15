В Укргидрометцентре спрогнозировали улучшение погоды в Киеве

В Киеве скоро улучшится погода, спрогнозировали синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник, 16 апреля, днем максимальная температура воздуха составит +11 градусов, будет дождь, в среду и четверг, 17-18 числа, прогнозируется +12 и осадки, а в пятницу, 19-го, — +14.

Во вторник в столице ночная температура составит +3…+5, днем — +9…+11, днем и ночью ожидается дождь, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду ночью прогнозируется +4…+6, а днем — +10…+12 градусов. Днем и ночью тоже прогнозируются дожди.

В Укргидрометцентре отметили, что в четверг ночная температура составит +1…+3, а дневная — +10…+12, дождей не будет. В пятницу в столице ночью температура ожидается +3…+5, днем — +12…+14, осадки не прогнозируются.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Любовь Радкевич говорила, что в нашей стране в воскресенье, 21 апреля — будет отмечаться Вербное воскресенье, запланирован второй тур выборов президента Украины 2019, ожидается хорошая погода.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.