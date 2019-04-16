В Киеве жестоко "отметелили" наркокурьера, продававшего зелье несовершеннолетним

В Киеве избили наркокурьера / ТСН

В Киеве двое парней напали и избили мужчину, которого обвинили в продаже наркотиков несовершеннолетним.

Инцидент произошел у станции метро Теремки, говорится в сообщении к видео, обнародованному в паблике Kyiv Artil в Facebook.

При этом пострадавший пытался скрыться в подъезде жилого дома, однако его догнали и продолжили "экзекуцию".

Позже стало известно, что пострадавший — наркоторговец. И побили его за то, что он продавал наркотики девочкам-подросткам.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в метро устроили массовую драку.