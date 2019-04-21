В Кабмине озвучили вероятные угрозы безвизовому режиму

Климпуш-Цинцадзе считает, что Украина нормы безвиза в будущем не нарушит / LIGA.net

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Европейский Союз может начать процедуру приостановления безвизового режима для украинцев в случае нарушения Украиной обязательств по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и саботажем борьбы с коррупцией.

"О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры", - цитирует чиновника УНИАН.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в случае выявления нарушения Евросоюз через систему предупреждений может инициировать механизм приостановления действия безвизового режима для Украины.

"Пока мы справляемся со всеми нашими задачами", — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, граждане Украины получили возможность путешествовать в Таиланд с туристическими визитами без виз.