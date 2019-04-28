"Лапша на уши": эксперт объяснил, зачем Порошенко языковой закон

28 апреля 2019, 04:52

История с "языковым законом" закончится фарсом, считает Юрий Романенко.

Петр Порошенко в эфире передачи
Петр Порошенко / president.gov.ua

Языковой закон был вынесен на голосование сразу после президентских выборов, что говорит о стремлении Петра Порошенко мобилизовать свой электорат в преддверии выборов Верховной Рады, считает политолог Юрий Романенко.

Он обратил внимание на то, что голосование за языковой закон проходило на фоне "раздачи" Антимонопольным комитетом Украины Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго и прочих "няшек" Ринату Ахметову.

"В этом и есть суть отношения нынешней глубинного государства к людям: Ахметову – облэнерго, народу – мову. Так что снимайте вилками лапшу, повешенную на уши, и жрите. Вот суть происходящего!", - пишет эксперт в материале на Главреде.

По его мнению, за годы независимости Украины украинский язык получил огромный толчок для развития и популяризации, однако это произошло не благодаря государственной политике, а вопреки ей.

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"Прежде всего, такой толчок появляется, когда появляются качественные культурные проекты: песни Вакарчука, песни группы Kazka (этот коллектив в прошлом году стал феноменом в мире) и так далее. Эти песни слушают по всему миру, несмотря на то, песни – на украинском языке", - напомнил Романенко.

Он подчеркнул, что Российская империя даже несмотря на все старания не смогла убить и искоренить украинский язык: Точно так же попытка давить на русскоязычных украинцев не приведет ни к чему хорошему и не заставит их больше говорить на украинском. Наоборот, так закладываются основания для сегментации и размежевания населения. По сути, государство подталкивает население к самоидентификации и самоопределению по принципу культурных паттернов и мировоззренческих позиций. Ничего хорошего это не принесет".

Политолог уверен, что этот "языковой закон" закончится фарсом, как и многие другие законодательные инициативы.

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"Языковым законом" Порошенко пытается мобилизовать консервативный архаичный электорат, который проголосовал за него на президентских выборах. Неслучайно единственная область, проголосовавшая за Порошенко – это Галичина, где особенно сильны настроения таких консерваторов.

После того, как "языковой закон" вступит в силу, такой же консервативный пророссийский электорат (а эти люди за пятилетку Порошенко, как и многие другие, уже устали от происходящего в стране), будет использован не патриотами, не Зеленским, а Медведчуком, Бойко и всей подобной публикой", - резюмировал Романенко.

Как известно, народные депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования, заблокировав подписание закона о языке.

Напомним, культуролог и литературовед Вадим Скуратовский в комментарии Главреду объяснил важность закона о языке.

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