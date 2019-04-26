Парубий рассказал, когда Рада поставит финальную точку в рассмотрении закона о языке

Андрей Парубий / Фото: УНИАН

Во вторник, 14 мая, народные депутаты рассмотрят проекты постановлений, которыми предлагается отменить решение о принятии закона об украинском языке, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он подчеркнул, что в парламенте уже зарегистрировано 4 проекта постановлений относительно отмены решения о принятии закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Дается Регламентом Верховной Рады Украины двое суток на внесение подобных постановлений... Отмена этих постановлений не представляет для Верховной Рады никаких трудностей. Но, если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона", - объяснил спикер.

По его словам, на следующем пленарном заседании Рада безотлагательно рассмотрит все зарегистрированные постановления и в случае их отклонения он также безотлагательно подпише закон о языке.

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"Безотлагательно (и об этом есть четкая договоренность) президент Петр Порошенко подпишет закон. Но мы не должны дать ни малейшего шанса, чтобы у Конституционного суда был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке", - добавил Парубий.

Как известно, народные депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования, заблокировав подписание закона о языке.

Напомним, культуролог и литературовед Вадим Скуратовский в комментарии Главреду объяснил важность закона о языке.