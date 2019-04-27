В Украине рассказали о проблемах с танками Оплот

Танк Оплот / УНИАН

Танки БМ Оплот украинского производства в ближайшее время не будут поставляться Вооруженным силам Украины, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, это связано с тем, что некоторые комплектующие для Оплотов Украина вынуждена закупать у России.

"На нынешнем этапе ХКБМ реализует проект по созданию новой документации под танк "Оплот" с полностью выключенными российскими комплектующими. Если эта работа будет завершена, потом снова встанет вопрос о закупке этих образцов для украинской армии, если в этом действительно будет потребность", - отметил Згурец в эфире Армия ФМ.

Он также добавил, что Украине нужно уделять внимание инновационным "нелинейным" решениям, а также вести работу в направлении повышения скорости реагирования.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия получила 50 модернизированных танков "Булат".