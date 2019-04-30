Пожар на Ровенской АЭС: специалисты дали прогноз по угрозе для людей и экологии

Пожар на АЭС не навредил радиационному фону, но принес убытки / Фото:atom.gov.ua

Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС стало основанием для серьезной паники в области, волновались даже те, до кого долетали тревожные новости и за пределами Украины.

Как говорится в сюжете ТСН, на АЭС уверяют, что для беспокойства нет оснований: пожар оперативно устранен, негативных последствий он не принес, но чреват миллионными убытками.

Пожарным удалось справится с огнем за час, прибыли на станцию они оперативно. Удалось предотвратить возгорание нескольких тонн масла, которое находится в трансформаторе.

"Сработал алгоритм. Сработали условно машины, которые отключили энергоблок. Персонал наблюдал, каким образом все происходит", - сообщил Петр Кратик, руководитель управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС.

Специалисты уверяют, что угрозы для жизни или здоровья людей из-за чрезвычайной ситуации – никакой. Замеры идут каждые 30 секунд. Инженер по радиационной безопасности ГУ ГСЧС Ровенщины Виталий Шахно каждое утро измеряет радиационный фон неподалеку АЭС. Говорит, со вчера ничего не изменилось. По его словам, нормальный радиационный фон до 0, 4 микрозивер за час, а днем пример показывал 0.25 сотых микрозивер за час.

АЭС вследствие пожара понесет миллионные убытки. Причину возгорания предстоит выяснить следствию. В ближайшее время будет принято решение о запуске блока№3, который остановили из-за пожара.

Напомним, на территории Ровенской атомной электростанции вечером 29 апреля произошел масштабный пожар. Воспламенение произошло из-за повреждения трансформатора.