"Пособник боевиков": на Днепропетровщине суд вынес приговор бразильцу Лусварги

На Днепропетровщине суд приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы / УНИАН

В Павлограде Днепропетровской области городской районный суд в четверг, 2 мая, вынес приговор бразильцу Рафаэлю Лусварги, обвиняемому в пособничестве боевикам самопровозглашенной "ДНР".

Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и террористической организации, пишет Радио Свобода.

По данным издания, суд приговорил иностранца к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, однако обвинение требовало наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября 2016 года в прокуратуре Киева сообщили, что в аэропорту Борисполь был задержан гражданин Бразилии, который принимал участие в боевых действиях против украинских военных на стороне боевиков террористической "ДНР" и вербовал наемников для террористов.

В конце января 2017 года в столице Печерский райсуд приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В конце августа 2017-го Апелляционный суд Киева отменил приговор Печерского райсуда и отправил дело бразильца на рассмотрение в суд первой инстанции.

В конце апреля 2018 года журналисты выяснили, что Лусварги находится в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата. В начале мая бразильца задержали активисты и решили передать сотрудникам Службы безопасности Украины.