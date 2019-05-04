"Уважают только силу": Ницой высказалсь о борьбе за украинский язык

Лариса Ницой

Украинская писательница Лариса Ницой призвала с помощью силы вести борьбу за украинский язык.

"Вот скажите мне, сколько можно ныть: "Но не силой, но не силой..." Силой! Мягкой. Так говорит Далай Лама: "Украинцы, делайте все мягкой силой". Что такое мягкая сила? Это закон. Жесткий. Жесткий закон — это мягкая сила", — написал она в Facebook.

Она также прокомментировала принятый закон о статусе государственного языка.

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"Смазанный закон без наказаний — слабый закон. Слабый закон — это отсутствие силы. "Но не силой... Но..." Силой! Потому что уважают только силу. О слабых вытирают ноги. Такие законы жизни. По крайней мере, сегодня. Люди уважают сильных людей. Страны уважают сильные страны", — считает Ницой.

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Она также призвала перенять опыт Франции, где субсидии и социальные выплаты дают только тем, у кого нет нарушений закона о языке.

"Если тебе дали субсидию, а ты нарушил закон о французском языке, — верни субсидию государству. Сила. Так что? Будем дальше ныть?" — добавила скандальная писательница.

Напомним, ранее Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".