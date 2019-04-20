Ницой посоветовала, как перестать думать по-русски

20 апреля 2019, 08:50

Для того, чтобы освоить украинский язык, нужно читать книги, отметила писательница.

Чтобы перестать думать на русском языке, нужно читать украинские книги, сказала Лариса Ницой
Чтобы перестать думать на русском языке, нужно читать украинские книги, посоветовала Лариса Ницой / "Телеканал 112"

Украинцам для того, чтобы перестать думать по-русски, нужно читать побольше украинской литературы.

Можно перестать думать по-русски и начать говорить на украинском, все можно поменять в своей голове, рассказала писательница Лариса Ницой в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, все зависит от практики.

"У меня был период, когда я думала по-украински, потом начала думать по-русски, и мне снились русскоязычные сны. Я это четко помню...", — поделилась литератор.

Ницой добавила, что потом поступила в вуз на факультет украинской филологии, и "заново перестраивалась думать по-украински".

Читайте такжеНицой назвала "лекарство" для Украины от масштабного вторжения РоссииПисательница подчеркнула, что желающим освоить украинский нужно читать книги. "У меня тоже еще проскакивают русизмы… Я прошла этот путь, я знаю, что это возможно. Когда мне говорят, что "я думаю по-русски и не могу говорить по-украински" — не врите, потому что я тоже так думала. Все можно поменять в своей голове…", — сказала она.

Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".

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украинский язык русский язык Лариса Ницой
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