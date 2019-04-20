Ницой посоветовала, как перестать думать по-русски

Чтобы перестать думать на русском языке, нужно читать украинские книги, посоветовала Лариса Ницой / "Телеканал 112"

Украинцам для того, чтобы перестать думать по-русски, нужно читать побольше украинской литературы.

Можно перестать думать по-русски и начать говорить на украинском, все можно поменять в своей голове, рассказала писательница Лариса Ницой в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, все зависит от практики.

"У меня был период, когда я думала по-украински, потом начала думать по-русски, и мне снились русскоязычные сны. Я это четко помню...", — поделилась литератор.

Ницой добавила, что потом поступила в вуз на факультет украинской филологии, и "заново перестраивалась думать по-украински".

Читайте такжеНицой назвала "лекарство" для Украины от масштабного вторжения РоссииПисательница подчеркнула, что желающим освоить украинский нужно читать книги. "У меня тоже еще проскакивают русизмы… Я прошла этот путь, я знаю, что это возможно. Когда мне говорят, что "я думаю по-русски и не могу говорить по-украински" — не врите, потому что я тоже так думала. Все можно поменять в своей голове…", — сказала она.

Ранее Лариса Ницой говорила, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".