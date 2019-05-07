Госстат отчитался о значительном увеличении импорта из РФ

Импорт из России не уменьшается, а лишь возрастает / Фото: depositphotos.com

За период январь-февраль 2091 года Украина нарастила импорт товаров из России на 14%, чем за аналогичный период 2017 года. Общая сумма закупок составляет 1 млрд 160 млн долларов.

Как сообщает УНН со ссылкой на Госстат, рост российского импорта наблюдается на фоне снижения экспорта украинских товаров в РФ.

Отмечается, что за два месяца этого года Украина поставила в Россию товаров на 474 млн долларов, что на 17,7% меньше, чем в январе-феврале 2017 года.

В Госстате не утоняют, какова процедура закупок российских товаров и каким образом они попадают на территорию Украины.

Как известно, в мае 2018 года Украина увеличила список компаний из РФ, на которых распространяются антироссийские санкции.

Напомним, в Госстате подсчитали, что объемы промышленного производства в Украине в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года сократились на 1,8%.