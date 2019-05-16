В "вышиванковом" флеш-мобе одесских копов соцсети увидели мужской половой орган

День вышиванки в Одессе / Думская

В честь Дня вышиванки 2019 сотрудники патрульной полиции Одессы и военнослужащие Нацгвардии Украины провели специальную патриотическую акцию, расставив служебные машины в форме огромной рубахи, а сами выстроились, изображая вышитый герб Украины.

Но результат оказался неожиданным. На снимках сверху "вышиванка" многим напомнила мужской половой огран, а не традиционную украинскую одежду.

В итоге украинцы стали активно комментировать и распространять фото одесской вышиванки, и шутить над копами.

"Если это х..й, то переборщили с обрезанием. Ну а если это вышиванка, то очень х...вая вышиванка. Сорри за нецензурную лексику, обычно я так не делаю, но тут по-другому никак", - написал Александр Прохоров.

"Фото чисто описывают всю работу нашей полиции...У Вас беда? Х*й Вам, нам лень разбираться", - считает Дмитрий Глотенко.

"Уже весь фб ржет. Интересно, они хоть сами поняли, шо изобразили?", - прокомментировал фото Олег Онищенко.

Напомним, День вышиванки 2019 Украина отмечает 16 мая. С праздником украинцев в соцсетях поздравило немало выдающихся украинцев – от военных до будущего президента Украины Владимира Зеленского.