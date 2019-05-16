То дождь, то засуха: синоптики удивили погодой на ближайшие дни

Погода продемонстрирует своеобразные качели / УНИАН

Антициклон Neyvi принесет в ближайшие выходные Киеву теплую и солнечную погоду, однако часть территории страны будут заливать дожди, при этом на остальной части стрнаы установится засуха.

Как сообщают Факты, 16 мая, в четверг, Украину ожидает перепад температур от весенних + 17—19 на западе до вполне летних 26—28 выше нуля на востоке и юге, Ночные температуры будут колебаться между 11 и 16 градусами тепла.

Правобережную часть страны ждут дожди с грозами. В Крыму и на Левобережье — сухо и переменчивая облачность.

В пятницу, 17 мая, осадки следует ожидать на юге страны, однако дневная температура установится на отметке до +29. На западе на несколько градусов потеплеет, на востоке на пару градусов похолодает. Ночных похолоданий не ожидается, все стабильно даже в Карпатах.

В субботу, 18 мая, осадки еще будут капать в Одесской и Николаевской областях и Крыму. Температурный режим изменений не предвещает.

В воскресенье, 19 мая, дожди уйдут с территории Украины, лишь на юге и западе ожидается пасмурная погода и возможны незначительные осадки. Температура воздуха составит + 21−24, а в Крыму — даже до 19−21. Ночью столбик термометра опустится до +10-12, а в южном регионе – до + 12-15.

А новая рабочая неделя начнется новой порцией дождей, особенно в западной части страны. Температура воздуха составит около +21-24.

"На следующей неделе дожди ожидаются до среды, а возможно — и до четверга. Конец недели — уже без существенных осадков. Но температурный режим будет не настолько комфортным, как сейчас: с севера в Украину придет прохладный воздух, — рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Напомним, ранее синоптик рассказал, когда в Украине воздух раскалится до +33 градусов.