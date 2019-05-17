Распустит ли Зеленский Раду и кто может ему помешать

Дата инаугурации, за которую проголосовали депутаты, может означать, что у Владимира Зеленского появились шансы распустить парламент. Мы узнали, кому это выгодно, пойдет на такой шаг новоизбранные президент и есть ли для этого юридические основания.

Кто готов к роспуску Рады

Если бы депутаты не проголосовали за инаугурацию президента, то это стало бы для них политическим харакири. Такое мнение Главреду высказал политтехнолог Олег Постернак и напомнил, что глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк объяснил – у Зеленского есть основания распустить Раду до 14 июня.

"Голосование за инаугурацию президента, которое назначили на 20 мая, показало, что Батькивщина, Самопомощь, депутатская группа Видродження, часть БПП и мажоритарщики были готовы были к такому решению. Не могут же парламентарии идти против воли новоизбранного президента, который имеет 73% на выборах. Это будет просто политическим харакири для многих народных избранников, поэтому они должны были проголосовать", - объясняет политтехнолог.

А вот что касается роспуска Рады, то формально юридические основания существуют, считает эксперт.

"Причина: отсутствие коалиции с момента выхода из нее трех фракций. Это Радикальная партия, Батькивщина и Самопомощь. Но, тут есть один маленький нюанс. Для этого необходимо решение Окружного административного суда, который этот факт установит. Потому что сегодня спикер Рады Андрей Парубий не дает возможности, он не демонстрирует подписи, которые должны быть у него", - уточнил политтехнолог.

Также, в роспуске не заинтересованы международные партнеры.

"Второй момент, который нужно будет учитывать – это международное давление. Насколько я понимаю, США и западноевропейские страны не склонны к сценарию досрочного роспуска Верховной Рады Украину в силу того, что они заинтересованы в выстраивании системы сдержек и противовесов в украинском политическом истеблишменте. И эти два фактора в виде наличия решения суда и международной поддержки - не делают роспуск парламента однозначным", - говорит Постернак.

Читайте такжеДата инаугурации известна: эксперт дал прогноз, что теперь будет с Радой

Он объясняет, что досрочные выборы выгодны большинству политических сил. В том числе и команде Зеленского.

"И многим мажоритарщикам это выгодно, потому что ВРУ не сможет принять новую избирательную систему. Выборы пройдут по старой, а это шанс прохода в парламент по их мажоритарным анклавам и округам. Также, за роспуск будут Батькивщина, Оппоблок, потому они набирают достаточное количество голосов на волне президентской избирательно кампании. Даже часть БПП в этом заинтересована, ведь если они не попадают в список обновленной Солидарности, то могут пройти в Раду по мажоритарным округам", - уточнил Постернак.

А категорически против такого решения сейчас только Народный фронт.

"Можно считать, что сегодня эта политическая партия находится в подвешенном состоянии. Потому что часть из них будет однозначно бежать в сторону БПП, а часть - дрейфовать. Кто – к Юлии Тимошенко, кто – в новые проекты. Например, к Святославу Вакарчуку, старт нового проекта которого будет сегодня", - добавляет эксперт.

Смогут ли депутаты договориться с Зеленским

Владимир Зеленский может спокойно перезагружать этот парламент. У него есть возможность роспуска, легитимность как у президента, которого избрали 73% украинцев, а конституционных оснований достаточно до 14-16 июня, считает политолог Алексей Якубин.

"Но дата 20 мая - показатель того, что подспудно там ведутся процессы переговоров. Я бы скорее обратил внимание на другую дату голосования. За инаугурацию 19 мая проголосовало свыше двухсот депутатов. Это говорит о том, что в парламенте формируется прозеленское ситуативное большинство. Ведь с 207 проголосовавших за этот день нужно добрать совсем немного голосов до 226-ти. Раньше ходили слухи, что эта цифра была 180", - говорит нам политолог.

И сейчас за кулисами ведутся ключевые переговоры о том, чтобы эту Раду пока не распускать.

"И чтобы она могла сформировать некое транзитное зеленое большинство для того, чтобы проголосовать его кадровое назначение и часть инициатив, о которых говорил Зеленский. Речь идет о народовластии, законе о временных следственных комиссиях, и, возможно, снятии депутатской неприкосновенности. Еще одним из условий нероспуска Рады скорей всего может быть вопрос о смене избирательной системы на пропорциональную со смешанной системой и понижением барьера", - объясняет Якубин.

Читайте также"Это чудо!": астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского

По его словам, точками компромисса являются - голосование за министерские квоты Зеленского. Это министры обороны и иностранных дел.

"Думаю, что на следующий день после вступления в должность, новый президент постарается сразу же их заменить. Также, это голосование за часть его инициатив. Мы уже видим подспудное бурление Рады, что набирается более двухсот голосов. Народный фронт может выйти из коалиции, и вполне возможно создание новой коалиции. Ситуативной, всего на несколько месяцев. Но тогда появится и спорный вопрос – кто будет от этой новой коалиции премьер-министром. Или как будут распределены квоты правительства. Я далеко не уверено, что в такой ситуации, как сейчас тому же Владимиру Гройсману удастся сохранить свою должность. Даже еще в этой Раде", - добавил политолог.

Досрочные выборы важны для Порошенко

По словам политического аналитика, экс-нардепа и главы художественного объединения Последняя баррикада Олеся Дония, юридические основания распустить Раду существуют бульше двух лет.

"С тех пор, когда вышли из коалиции несколько фракций и выяснилось, что у БПП и Народного фронта нет 226 голосов, чтобы показать их обществу. Поэтому руководство ВР прятало списки, или делало это нахально, нарушая все нормы морали. Но абсолютно разгромный результат Петра Порошенко на выборах - это результат не только его персонально, а власти и Верховной Рады", - говорит Доний.

Так быстро решить вопрос с инаугурацией украинским властям помогли западные дипломаты – они надавили на Порошенко, заявив, что затягивание с передачей власти является недопустимым.

"И для того, чтобы Порошенко не думал, что это частная информация, еще и опубликовали ее, что можно рассматривать как некое давление на президента. И якобы самостоятельная Рада, а на самом деле орган контролируемый на этом уровне Петром Порошенко, таки приняла сегодня решение об инаугурации", - считает политолог.

Читайте такжеДосрочные выборы в Раду: в БПП сделали важное заявление

По его словам, вопрос с досрочными выборами - не вызывает вопросов с точки зрения законности. Но у нас любое решение у нас можно затягивать с помощью судов или других юридических крючкотворных моментов.

"Зеленский на выборах получил действительно разгромный результат с огромным кредитом доверия. Но это еще не означает готовность к действиям. Это вопрос силы и риска. Хотя Зеленский говорил, что готов рискнуть. И теоретически можно допустить, что он готов рассматривать этот вариант. Но и Порошенко на волне президентской кампании и монополизации части ультраправой и правой среды, может провести в Раду достаточно весомую фракцию с дальнейшим влиянием, дестабилизацией ситуации и давлением на Зеленского", - говорит нам эксперт.

Доний уточняет, что рейтинг Порошенко до осени может упасть. Поэтому, как ни странно, он тоже может быть именно сейчас заинтересован в выборах.

"Быть вне политики для Петра Алексеевича просто небезопасно, он боится попасть на скамью подсудимых. И ему крайне необходимо продолжение политической деятельности. И выборы могут ему предоставить такую возможность. Что касается других политических сил, неплохие шансы разве что у Батькивщины. У других социология дает очень рискованные результаты. Например, у "Громадянской позиции". И совершенно неутешительные они у "Свободы", партии Вакарчука и так далее. Поэтому политического консенсуса по этому поводу не будет, только вопрос риска со стороны самого Зеленского – решиться он или нет", - уточнил Доний.

Хитрый план Яценюка

Директор программы "Международная и внутренняя политика" украинского института будущего Юрий Романенко считает, что у Зеленского нет договоренностей с депутатами. А вчерашнее голосование – ни что иное, как продукт договоренностей Петра Порошенко и народных избранников. По словам эксперта, чтобы избежать роспуска, депутаты могут уже завтра могут заявить, что коалиции нет.

"Исключительно для того, чтобы запустить процесс создания коалиции. И уже пошли слухи, что Народный фронт пойдет на такой шаг. Поэтому, ключевой вопрос – что Зеленскому нужно и какую логику он выберет. Если ему нужны досрочные выборы, то тогда он распустить парламент. И тогда нужно время собрать команду, но он оказывается ограничен очень узкими рамками – это 60 дней избирательной кампании. И нужно будет очень быстро ускоряться. И при этом он сохраняет инициативу и возможность конвертировать высокий результат президентских выборов", - объясняет нам политолог.

Если же Зеленский не будет разгонять Раду, то тоже от этого выиграет.

"Он может навесить дамоклов меч роспуска, и дальше двигаться от одной победы к другой. Сначала выбить свои квоты, которые по Конституции закреплены за президентом, а потом навязывать парламенту свою повестку, которая позволит хорошо отсвечиваться на фоне фактически де-факто начавшейся парламентской кампании и получить свой хороший результат. Я думаю. Что в первом случае, что во втором, он должен взять 30 процентов", - уверен Романенко.

Битвы не будет

Впрочем, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что на сегодня попытка роспуска Рады чревата для Владимира Зеленского конфликтом. А он ему не нужен.

"Это нужно идти на открытое столкновение. Ведь по Конституции эта норма двухзначная. С одной стороны, заканчивается срок, когда Зеленский это сможет сделать – за полгода до очередных парламентских выборов нельзя объявлять внеочередные. А с другой стороны, если считать с даты присяги, то остается тоже совсем мало времени. И фактически это сделать невозможно. И если Народный фронт выйдет из коалиции, то месяц уйдет на формирование новой. А тогда уже ни при каких обстоятельствах не получится распустить Раду", – говорит Олег Соскин.

Читайте такжеУ Зеленского уточнили, будет ли он досрочно распускать парламент

По словам политолога, затягивание даты инаугурации показало – Зеленский и его команда не были к этому готовы.

"Поэтому у него сейчас есть только один вариант – это готовится к выборам. А для этого ему нужно как можно быстрее поставить своих людей в Кабмин, СБУ и на другие должности. Поэтому все силы ему лучше направить именно на структурирование своих позиций в исполнительной власти. С помощью правительства у него есть все шансы усилить свои властные полномочия. А сейчас он может сформировать фракцию в Раде, ведь не зря Игорь Коломойский вернулся в Украину, он будет ему помогать.

И не думаю, что до октября Владимир Зеленский утратит свой рейтинг, который и сейчас очень хороший. Тем более, что до августа, как момента начала избирательной кампании, остались только июнь и июль. Поэтому смысла тратить силы на досрочные выборы, у Зеленского нет. Хотя другим будет очень несладко, многие политические силы уже не попадут в новый парламент. И поэтому новоизбранному президенту выгодно сейчас не связываться с депутатами, не биться напрямую, а усиливать свои полномочия, в том числе в органах исполнительной власти. И думаю, что он так и будет делать", - сказал нам Олег Соскин.