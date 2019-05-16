Тайные знаки от Ляшко, неуважение от Новинского: как Рада решала судьбу Зеленского, трансляция

Как Рада голосует за дату инаугурации Зеленского / Униан

Сегодня Рада голосует за дату инаугурации выбранного президента Владимира Зеленского.

В зале уже выступили глава Радикальной партии Олег Ляшко и представитель Оппоблока Вадим Новинский. Первый перечислил все дурные приметы и тайные знаки, которые знаменовали предыдущие инаугурации в Украине, а второй призвал Зеленского уважительнее отзываться о народных избранниках.

Большинство выступало за дату 19 мая.

В итоге инаугурацию президента Зеленского назначили на 20 мая на 10 часов утра.

Накануне спикер Рады Андрей Парубий заявил, что все проекты постановления о назначении даты инаугурации президента Владимира Зеленского парламент рассмотрит 16 мая.

Предложенными проектами предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая и до конца месяца. В итоге Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал Раде голосоватьпо каждой из них.

Ранее Главред разбирался, когда нового президента могут привести к присяге. Всего в парламенте зарегистрировали 8 постановлений об инаугурации новоизбранного президента Украины.