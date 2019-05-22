87% украинцев устали от стабильности и хотят кардинальных изменений в стране

Украинцы хотят изменений / Reuters

Украинцы устали от стабильности и жаждут решительных действий. Жители Украины ждут изменений в стране.

Согласно последним данным, среди граждан нашей страны резко увеличился запрос на радикальные изменения в стране - о них мечтают 87%. Всего лишь 5% украинских граждан хотят оставить все, как есть, и стабилизировать ситуацию, а 6% - живут прошлым и хотели бы, чтобы все было так, как раньше.

Обратим внимание, что об изменениях говорит не только молодежь, - о них мечтает большинство представителей всех возрастных групп.

В свою очередь, более 70% респондентов положительно оценили роспуск парламента и проведение досрочных выборов в Раду. Отметим, что на Юге и Востоке эту идею поддерживают больше всего (80%), в то время как в других регионах за роспуск ВРУ не менее 60% опрошенных.

Отметим, опрос проводился Социологической группой Рейтинг 16-21 мая 2019 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Указ вступает в силу со дня его опубликования.