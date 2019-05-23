Бутусов прокомментировал его возможное назначение на должность министра обороны

Юрий Бутусов может возглавить Минобороны

Журналист Юрий Бутусов может стать новым министром обороны Украины, сообщил 23 мая украинский журналист и блогер Владимир Бойко в своем телеграм-канале.

"А теперь, друзья мои, я хочу вас познакомить с будущим министром обороны Украины. Президент Владимир Зеленский предложил возглавить Министерство обороны "журналисту" Юрию Бутусову, который никогда не служил в Вооруженных Силах и не отдавал присягу, но прославился тем, что своим ртом обслуживал грязные коррупционные схемы. В частности, именно он воспевал и облизывал известного украинского мошенника Костю Гришина (он же Гришин, он же Гришин, он же Семен Семенченко), который вместе со своим пресс-секретарем Евгением Шевченко и Свинарчуком-младшим воровал "Укроборонпром", - написал Владимир Бойко.

В свою очередь, известный журналист опроверг эту информацию в комментарии Апострофу.

По его словам, данная новость является фейком. Также он предположил, что такой "информационный вброс" может быть сделан с целью дестабилизации ситуации.

"Мне об этом ничего не известно. Я считаю такие разговоры глупыми. Это полный бред. Есть действующий министр обороны, который сейчас представлен, Степан Полторак, я сегодня, 23 мая, с ним общался, и никаких вопросов у меня к этому министру нет. На следующей неделе у меня будет с ним интервью. Видимо, такие вещи вбрасывают, чтобы больше я с ним не общался и не разговаривал", - предположил Бутусов.

Справка. Юрий Бутусов - известный журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ.

Родился 17 июня 1976 года в Киеве. Окончил Киевский институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, юрист.

В 2000 году работал в газете Киевские ведомости, в 2003 году – в еженедельнике Зеркало недели.

В 2004 году стал основателем и шеф-редактором интернет-ресурса Цензор.НЕТ.

В 2007 году возглавил информационный холдинг Социалистической партии Украины, в который, кроме интернет-сайта Цензор, вошла газета Товарищ.

Автор сценария фильма Оранжевое небо о событиях Оранжевой революции, продюсер фильма Иллюзия страха по повести Александра Турчинова.

Автор резонансных материалов и журналистских расследований о коррупции.

Был одним из пострадавших журналистов в декабре 2013 года во время Евромайдана, получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В декабре 2014 года по квоте правительства вошел в состав конкурсной комиссии по избранию кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В 2015 году как главный редактор сайта Цензор.НЕТ получил премию Человек года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также Степан Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление. Он сказал, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.