Возле аэропорта Борисполь возведут многоэтажный отель

Для удобства пассажиров возле аэропорта появится отель / kiev.segodnya.ua

Неподалеку от международного аэропорта Борисполь в скором времени начнут строительство комфортабельного четырехзвездочного отеля.

"За деньги инвестора разработан проект нового отельного комплекса, на который Борисполь тратиться не будет... Сейчас мы смотрим предпроектный, они роют котлованы. Я думаю, что в этом строительном сезоне они начнут работы", - рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегии развития Борисполя Георгий Зубко.

Уже известно, что отель будет построен за паркингом в районе терминала D.

"Площадь планируемого отеля составит 12 тыс. кв. м. В 8-этажной гостинице будет 264 номера. Отель будет иметь 4+ звезды", - отметил Зубко.

Отмечается, что финансировать строительство отеля будет группа инвесторов. Помимо прочих, в проекте участвует достаточно известный киевский инвестор Офер Керцнер.

"Они строили Арт-завод Платформа. Это израильская группа", - сказал он.

Напомним, Укрзализныця решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев–аэропорт Борисполь в пиковые часы.