Умер известный лауреат Нобелевской премии с корнями из Черновцов

Родители ученого эмигрировали из Черновцов / twitter.com/sfiscience

В США в возрасте 90 лет умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн, сообщили на странице независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter.

Гелл-Манн родился в 1929 в Нью-Йорке в еврейской семье директора курсов английского языка для иммигрантов Артура Исидора Гелл-Мана и Паулины Райхштейн, иммигрировавших из Черновцов.

В детстве Гелл-Манн был вундеркиндом и в 15 лет уже легко поступил в Йельский университет, который окончил в 1948.

В 1951 получил степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте. В 1952–1954 работал в Институте ядерных исследований им. Э.Ферми в Чикаго, с 1954 – в Калифорнийском технологическом институте.

Работы Гелл-Мана посвящены квантовой теории поля, ядерной физике, симметрии слабых и сильных взаимодействий.

В 1953 он ввел понятие "странности" – квантового числа, сохраняющегося при сверхсильных взаимодействиях. Предсказал существование новых частиц – S0- и X0-гиперонов. В 1955 разработал теорию нейтральных К-мезонов. Совместно с Р.Фейнманом создал теорию слабых взаимодействий.

В 1969 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике — "за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий".

Ранее во Львове внезапно умер один из лидеров Революции на граните и основатель художественного объединения Дзыга Маркиян Иващишин.

Напомним, бывший министр культуры Украины и советник президента Петра Порошенко по вопросам культуры Юрий Богуцкий умер после продолжительной болезни на 67-м году жизни.