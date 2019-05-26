"Предоставили только копии": Филарет и Макарий документально не ликвидировали УАПЦ и УПЦ КП

Митрополит Макарий убежден, что УАПЦ и УПЦ КП до сих пор существуют / church.net.ua

Экс-глава УАПЦ Макарий заявил, что они с митрополитом Филаретом не сдали оригиналы документов, которые нужны для ликвидации церквей, поэтому религиозные объединения в данный момент действительны.

"Неправду говорили некоторые чиновники, публично заявляя, что Киевский патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил только копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что пока не увижу оригиналов от другой стороны, не отдам свои", - сказал Макарий в интервью Апострофу.

По словам священнослужителя, ПЦУ он считает перспективным объединением и поддерживает предоставление томоса, но убежден, что все стороны обязаны выполнять свои договоренности.

"Я предвидел подобные проблемы, потому и отказался от ордена Ярослава Мудрого… Если бы тогда действующий президент Порошенко спросил моего совета, я бы предложил ему, прежде чем присваивать звание Героя Украины владыке Филарету, нужно было последнему сдать оригиналы документов для ликвидации УПЦ КП", - подчеркнул он.

Напомним, Филарет заявил о том, что на предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания влияют промосковские силы.