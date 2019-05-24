Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер

Филарет и Епифаний не смогли договориться / vidomosti.kiev.ua

24 мая состоялся Священный синод, на котором иерархи ПЦУ пытались убедить 90-летнего почетного патриарха Филарета в том, что Киевского патриархата (УПЦ-КП) больше не существует. Филарет непреклонен в своем мнении, рассказал митрополит Епифаний.

"Мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ, и те заявления, которые звучали на протяжении последних двух недель, но святейших патриарх Филарет засвидетельствовал, что то, что он обнародовал, то же он засвидетельствовал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, он не снят с регистрации, хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП)", - сказал глава ПЦУ на брифинге по итогам Священного синода.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что на Синоде все старались переубедить патриарха Филарета, что КП лег в основу ПЦУ, но "все увидели, что патриарх Филарет, к сожалению, остается уверенным в своих мыслях".

Также глава ПЦУ уточнил, что мнение Фаларета не имеет поддержки ни внутри Церкви, ни среди населения Украины в целом.

"Двоевластия в церкви как такового нет", - резюмировал митрополит Епифаний, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказывается выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.