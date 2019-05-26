Кличко о треснувшем мосте: Вандалы повредили лишь защитную пленку

26 мая 2019, 23:21

Испорченные фрагменты специалисты заменят в ближайшее время.

Мэр успокоил, что стекло скоро починят / ТСН

На двух треснувших секциях нового пешеходно-велосипедного моста, открытого накануне в центре Киева, поврежден только верхний защитный слой и его в ближайшее время заменят.

"Вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола нового пешеходного моста. Основное закаленное стекло не пострадало", - заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Директор компании-поставщика стекла Александр Козленко показал градоначальнику, что верхний слой стекла легко снимается, и его повреждение является механическим. Предполагается, что стеклянную поверхность могли намеренно повредить каблуком, камнем или каким-то тяжелым предметом.

"Больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что сейчас анализируют видео с камер наружного наблюдения, а также устанавливают под мостом дополнительные камеры. Он призвал киевлян и гостей сообщать в правоохранительные органы и случаях вандализма на культурных объектах столицы.

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко высказал возмущение в связи с трещинами, которые появились на новом мосту спустя сутки после его помпезного открытия.

Друзі! Був із фахівцями на нашому новому мосту. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги. Основне -гартоване скло -не постраждало. Пошкоджені елементи замінять протягом доби. Але боляче, коли гарні об‘єкти страждають від "розваг" тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші.

Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 26 мая 2019 г.

Напомним, в Киеве треснуло стекло обзорной площадки на новом пешеходно-велосипедном мосту, который построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка.

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