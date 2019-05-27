Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности

Сергей Семочко убежден, что его уволили незаконно / zik

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко через суд требует от президента Владимира Зеленского принять решение о возвращении на занимаемую ранее должность.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на слова адвоката экс-разведчика, иск был подан 23 мая.

На сайте суда зафиксирован иск Семочко к Зеленскому, однако дата слушания пока отсутствует.

Экс-замглавы СВР требует отменить указ бывшего президента Петра Порошенко об увольнении. Адвокат Семочко Юрий Безуевский отметил, что его подзащитный считает указ об увольнении незаконным, поэтому видит все основания для возвращения на должность.

Иск будет рассматривать состав коллегии Кассационного административного суда.

Напомним, в октябре 2018-го НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко открыло уголовное производство по части 3 стати 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провела расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном Крыму.