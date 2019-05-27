Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности

27 мая 2019, 17:25

Вопрос будет решаться в суде.

Сергей Семочко
Сергей Семочко убежден, что его уволили незаконно / zik

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко через суд требует от президента Владимира Зеленского принять решение о возвращении на занимаемую ранее должность.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на слова адвоката экс-разведчика, иск был подан 23 мая.

На сайте суда зафиксирован иск Семочко к Зеленскому, однако дата слушания пока отсутствует.

Экс-замглавы СВР требует отменить указ бывшего президента Петра Порошенко об увольнении. Адвокат Семочко Юрий Безуевский отметил, что его подзащитный считает указ об увольнении незаконным, поэтому видит все основания для возвращения на должность.

Иск будет рассматривать состав коллегии Кассационного административного суда.

Напомним, в октябре 2018-го НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко открыло уголовное производство по части 3 стати 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.  Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провела расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном Крыму. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
разведка Владимир Зеленский Семочко Сергей Семочко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:40
В полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии
17:36
Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала
17:25
Экс-замглавы разведки Семочко требует от Зеленского восстановления в должности
17:21
Богдан Троцько рассказал о новинках инвестирования на Международном конгрессе в Польше новости компании
17:01
Гороскоп на июнь 2019: трем знакам Зодиака светит интересный месяц
16:54
Виллаш-Боаш возглавит Марсель
16:38
Замена Банковой: журналисты показали фото места, куда переезжает Зеленский Фото
16:20
"Политический кабан": эксперт рассказал о "загонщиках" Зеленского
16:04
В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле
16:00
Челси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:48
В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети Видео
15:28
Названа причина бунта в одесской колонии
15:27
Партия Зеленского будет набирать кандидатов в депутаты через интернет
15:18
Известный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы
15:16
Российская актриса полностью разделась: смелые фото
15:02
Дмитрий Разумков досье
14:44
Побег из колонии в Одессе: 15 сбежавших, шесть заложников, пожар. Все, что известно о бунте заключенных Видео
14:30
В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики
14:29
Шевченко довызвал в сборную Украины нового вратаря
14:20
Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото Фото Видео
14:16
"Ждем справедливое решение": У Яценюка обратились к КС по поводу указа о роспуске Рады
13:59
Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге
13:55
Коломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора
13:52
"Что ж ты за корыто держишься?": уволенный из Нацсовета пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
13:41
Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров
13:40
В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам
13:35
В НФ считают, что Рада не может быть эффективной после роспуска
13:24
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
13:23
"Очень злобная, с*ка, власть": 95 квартал обратился к Зеленскому песней Видео
13:22
Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки Фото Видео
13:04
Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос
12:41
Досрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в Раде
12:32
Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов
12:15
Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
12:12
Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана
12:03
Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе
11:49
Довел судей до слез: на Голос.Діти пришел вероятный победитель шоу Видео
11:38
"Конвульсии Садового": мэр Львова заявил, что люди Порошенко наложили лапу на его кресло
11:22
Официально: стало известно, кто поведет партию Слуга народа на выборы в Раду
11:19
"А где кольца?": Потап и Настя Каменских озадачили сеть фото со свадебного путешествия
11:09
"Есть общие вызовы": Зеленский душевно поздравил нового президента Литвы с победой
10:59
Как США провалили операцию по свержению Мадуро мнение
10:54
"Там партия – братская могила": Коломойский признался, кого поддержит на выборах в Раду
10:40
Песков рассказал, что ждет захваченных украинских моряков
10:19
"Любая девочка этого хочет": Данилко откровенно рассказал о признании Насти Каменских Видео
10:17
Зеленский рассказал, как Раде искупить свои грехи
09:59
Главные новости 26 мая: у Слуги народа появился глава, итоги выборов в Европарламент и обвинение Максаковой
09:58
Абсолютная власть и развращает абсолютно мнение
09:38
"Думала, муж шутит": в Борисполе автобус с пассажирами не доехал к самолету
09:34
"Была живая и настоящая": Ани Лорак едва узнали из-за "тюнинга" внешности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять