Приговор за убийство водителя BlaBlaCar: что будет со вторым подозреваемым и поисками самого Тараса

Убийство водителя BlaBlaCar – приговор, судьба второго подозреваемого и что будет с поисками Тараса Познякова / Униан

Киево-Святошинский районный суд Киевской области 28 мая вынес приговор Дмитрию Голубу, которого обвиняют в умышленном убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Коллегия судей и суд присяжных признали Голуба выновным. Судьи постановили, что Голуб совершил преступление с целью наживы, что является отягчающим обстоятельством. Его приговорили к пожизненному заключению.

Как повлияет вынесенный приговор на поиски водителя Бла Бла Кар

Папа Тараса Познякова Александр рассказал Главреду, что пожизненный приговор Голубу не означает, что правоохранители перестанут искать его сына.

Читайте такжеПроводник поезда произвел фурор в Сети предложением путешествовать с Blablacar"Его розыском будут заниматься и дальше. И я очень благодарен судьям, что они нашли в себе смелость вынести справедливый приговор – пожизненное заключение. Ведь Тараса до сих пор не нашли", – пояснил родитель.

Глава пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович нам объяснил, что такие дела – бессрочные. Поиски Тараса прекратятся, только если найдут его тело.

Убийство водителя BlaBlaCar: что со вторым фигурантом

В деле был и второй фигурант – россиянин Луан Кингисепп, погибший в Киеве 23 марта. Когда Голуба задержали, а поиски Кингисеппа еще продолжались, рассмотрение их дел решено было разделить, чтобы не тормозить процесс.

Дело по Кингисеппу (по кличке Лука) именно сейчас слушается в Киеве.

"Но его закроют, потому что фигурант мертв: там было самоубийство", – пояснил Жукович.

Как сообщалось, на свое день рождения Луандесеп подорвался в Киеве. СМИ сообщали, что Луку крышевала СБУ. И в Киеве накануне выборов Лука появился неслучайно.

"И то, что он собирал самодельное взрывное устройство – тоже не стечение обстоятельств", – заявил тогда источник в полиции Киева.

Напомним, в 2016 году Тарас Позняков на автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем, машину обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Интерпол тогда объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова – Дмитрия Голуба и гражданина России Луана Кингисеппа.