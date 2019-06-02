Хаос и паника: во время рок-фестиваля под Днепром ураган снес крышу сцены

/ Скриншот

В Днепропетровской области со время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest сильный ураган сорвал крышу сцены.

По словам музыканта Дмитрия Шурова, из-за страшного урагана "на фестивале обвалилась крыша сцены" и что "могут быть пострадавшие".

Шуров отметил, что больше информации о ситуации не имеет, но добавил, что "тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - подчеркнул Шуров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве ураган швырнул дерево на маршрутку с пассажирами.