На Днепропетровщине рок-фестиваль закончился трагедией: есть погибший и пострадавшие

В результате сильного порыва ветра была снесена крыша сцены / Скриншот

В Днепропетровской области в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя, что привело к обрушению крыши сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области, в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest (с. Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни).

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Как сообщается на странице Kozak FEST в Facebook, организаторы отменили мероприятия, запланированные на второй день этно-рок фестиваля.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - говорится в сообщении.

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