Религиовед рассказал, как "токсичный" Филарет пытается захватить власть в ПЦУ

4 июня 2019, 13:59

Патриарх Филарет "активизировался" после выборов президента.

Филарет
Патриарх Филарет / УНИАН

Для мирового православия патриарх Филарет является фигурой токсичной, поэтому патриарх Константинопольский Варфоломей и попросил его написать отказ от попыток возглавить ПЦУ, заявил ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, профессор Александр Саган.

Он обратил внимание, что Филарет "активизировался" именно после выборов президента. Он подчеркнул, что заявления Филарета о правах на единоличное руководство поместной православной церковью не имеют поддержки ни в церкви, ни в обществе.

Читайте также"Сам себе патриарх": у Епифания рассказали о борьбе с "вирусами" Филарета"Главная цель всех претензий — показать тем верующим, которые не очень хорошо разбираются в особенностях развития православия, несостоятельность Томоса как документа о полной автокефалии. Мол, частичная зависимость все равно остается. Я знаю, что поклонники бывшего патриарха даже договорились до того, что у ПЦУ теперь якобы аналогичная ситуация в отношениях с Константинополем, как у УПЦ МП и Московской патриархии. Но это же абсурд и сознательная ложь, поскольку ПЦУ внесена в диптих (перечень церквей, — ред.), у нее самостоятельно избранный предстоятель, есть Томос и т. д. — ничего такого в УПЦ МП нет и не будет даже в отдаленной перспективе", - подчеркнул Саган в интервью Фактам.

Он также добавил, что попытка Филарета "захватить власть в ПЦУ" чрезвычайно вредит дальнейшему развитию церкви, ведь с апреля фактически затормозился переход парафий из УПЦ МП.

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Напомним, ранее патриарх Варфоломей сделал категоричное заявление насчет УПЦ КП.

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патриарх Филарет ПЦУ
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