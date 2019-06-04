У Зеленского прокомментировали расследование убийства ребенка под Киевом

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Расследование убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком должно быть проведено быстро и качественно, заявил заместитель председателя АП Руслан Рябошапка.

По его словам, президент Владимир Зеленский настаивает на качественном и оперативном расследовании, передает РБК-Украина.

"Во-вторых, это расследование должно быть качественным. Но его результаты и качество не должны быть мотивированы скоростью. Или нам за несколько дней должны назначить кого-то виноватого - нет, расследование должно быть качественным и президент на этом настаивает. Чтобы никаких сомнений не возникало ни у кого", - заявил Рябошапка.

Напомним, 4 июня, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.