Смерть мальчика под Киевом: с копами-убийцами были еще два человека, которых надо искать

4 июня 2019, 17:40

По словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского, но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.

Кириллу Тлявову копы прострелили голову
Кириллу Тлявову копы прострелили голову / Фейсбук Татьяна Тлявова

В момент трагедии в Переяславе-Хмельницком 31 мая, когда 5-летнему Кириллу Тлялову прострелили голову, во дворе рядом с подозреваемыми копами находились другие люди, утверждают адвокаты подозреваемых и семьи пострадавших.

Адвокат подозреваемых

"Из материалов ходатайства известно, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", - сказал защитник подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

Адвокат уточнил, что всего на дворе, где стреляли, было четыре человека.

"Речь идет не об одном, не о двух и даже не о трех людях. Это, по меньшей мере, четверо", - подчеркнул Чичиркин.

По его словам, сейчас "акцентировано внимание почему-то только на работниках полиции, при этом есть еще два человека, которых надо искать".

Адвокат пострадавших

Следует отметить, что информацию о том, что во время трагедии с патрульными были другие лица, подтвердил и адвокат семьи пострадавших Александр Щербина.

"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь о 4 человеках. Возможно, там были еще какие-то показания. Но пока - четыре человека. Имена установлены. Двое (полицейские - ред.) задержаны, один (из остальных - ред.) - несовершеннолетний, это сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", – сказал Щербина, передает УП.

К слову, адвокат пострадавших не смог уточнить, чей именно сын был с патрульными, и во дворе, которого из полицейских стреляли, отметив, что не помнит, а материалы ходатайства не под рукой, но добавил, что эта информация следствию известна.

Он также добавил, что, по словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского, но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.

"Об оружии комментировать не можем, потому что еще не проведен ряд экспериментов. Это оружие сейчас где-то скрыто. Это сейчас устанавливает Государственное бюро расследований, которое выехало туда, в том числе и для проведения эксперимента с привлечением полиции. Он уже проводится, по той информации, что у меня есть. Подозреваемых могут привлекать к этим действиям, но они пока находятся в СИЗО", - сказал Щербина.

По его словам, у одного из фигурантов дела на территории его усадьбы были изъяты патроны и гильзы.

Об оружии информацию скрывают

Адвокат подозреваемого Владимира Петровца Андрей Казацкий уточнил, что были изъяты гильзы, похожие на гильзы от пистолета "Флобера".

"Я знаю, какие гильзы и какие патроны были изъяты при проведении обысков. Патроны  системы Флобера изъяты не были. Гильзы (которые были изъяты - ред.) похожи (на гильзы от Флобера - ред.), но немного другой калибр, немножко крупнее", - сказал Казацкий.

О других изъятых вещах он говорить отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.

Адвокат Чичиркин отметил, что в тексте ходатайства фигурируют "гильзы, патроны .22 LR (long rifle -"длинный винтовочный"- ред.) с маркировкой 5,6 мм калибр".

"Они могут использоваться в различных видах оружия, в том числе и короткоствольном", - пояснил адвокат.

Алкоголь пили, доказательств нет

Защитник семьи пострадавших, предположил, что подозреваемые могли быть друзьями, он также отметил, что по словам свидетелей, они употребляли алкоголь.

"Из показаний свидетеля - употребляли алкогольные напитки. Это согласуется тем, что они отказались проходить освидетельствование, а также на мазки с рук относительно пороха", – сказал Щербина.

Он добавил, что его решение суда об аресте подозреваемых удовлетворяет, обжаловать его не будут.

Читайте также"Стрелял ребенок": адвокат сообщил неожиданные детали в деле об убийстве 5-летнего мальчика под КиевомНапомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновных в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили пьяные полицейские, наказали по всей строгости закона.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову.  Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика  - 42-летнего  Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

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