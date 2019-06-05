"Это бунт": Зеленский жестко распек проваливающих его законопроекты депутатов Рады

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский считает бунтом тот факт, что большинство депутатов Верховной Рады VIII-го созыва рассматривать предложенные им законопроекты.

"Да [о том, что парламент отклонил его законопроект про импичмент - Главред] не хотят меня отпускать. Не понимаю почему. Ну, такой я человек - нравлюсь им. Смотрите - Мы за эти две недели, если я не ошибаюсь, подали в Верховную раду десять законопроектов - и поправок - ничего не было принято. Ну, что мы можем говорить о Верховной Раде. Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", — заявил он в интервью телеканалу 1+1.

По словам Зеленского, что недавнее решение Конституционного суда Украины, отменяющее наказания за незаконное обогащение чиновников впрямую нарушает законодательство страны.

При этом, новый законопроект, снова вводящий таковую ответственность, предложенный командой президента, депутаты тоже отказываются.

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Напомним, 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об импичменте президента.

Однако 4 июня большинство депутатов парламента высказались за то, чтобы исключить этот законопроект из повестки дня.