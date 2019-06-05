Новое правописание украинского языка: в Минобразовании рассказали, сколько продлится переходный период

Правописание. Иллюстративное фото / Litopys.org.ua

Срок переходного периода для новейшей редакции украинского правописания продлится около пяти лет.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы правительства со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Максима Стрихи. по сравнению с предыдущей редакцией 1989 года украинское правописание стало более детализированным, количество параграфов выросло со 125 до 168.

"Правописание нуждаются в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни", - отметил он и добавил, что в предыдущей редакции правописания, утвержденной 30 лет назад, не было ответа, как, например, правильно писать айфон и стартап.

Стриха отметил, что в течение переходного периода использование старой редакции - не будет ошибкой. По его словам, как во время нынешнего ВНО, так и в ближайшие 5 лет будут использоваться те нормы, которые не претерпели изменений.

Напомним, новая редакция украинского правописания вступила в силу 3 июня. До этого Главред разбирал "по косточкам" главные изменения, которые ждут украинский язык в этой связи.