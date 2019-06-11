Зеленский назначил врио глав ОГА

12 из 15 областей получили новых руководителей.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций в 12 областях вместо ранее уволенных руководителей.
Указы о новых назначениях опубликованы на сайте президента.
Глава государства назначил 12 врио вместо 15, еще три области остаются без губернатора.
Указами Зеленский назначил врио:
Черниговской ОГА - Наталью Романову.
Хмельницкой ОГА - Владимира Кальниченка.
Тернопольской ОГА - Ивана Крысака.
Сумской ОГА - Вадима Акперова.
Николаевской ОГА - Вячеслава Боня.
Львовской ОГА - Ростислава Замлинского.
Кировоградской ОГА - Сергея Коваленко.
Киевской ОГА - Вячеслава Кучера.
Ивано-Франковской ОГА - Марию Савку.
Запорожской ОГА - Эллу Слепян.
Закарпатской ОГА - Ивана Дурана.
Волынской ОГА - Александра Киричука.
Ранее Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко.