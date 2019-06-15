Епифаний пояснил причину разногласий с Филаретом

Епифаний считает причиной разногласий властолюбие Филарета / Reuters

Митрополит Епифаний утверждает, что разногласия между ПЦУ и почетным патриархом Филаретом возникли в последнее время, поскольку иерарх хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура, один акционер. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - сказал Епифаний в эфире радио НВ.

Глава ПЦУ подчеркнул, что Филарет имеет абсолютно иное видение модели управления единой поместной православной церковью.

Епифаний подытожил, что томос был дан не для церковного лидера, а для украинского народа, который и должен быть главным в своей церкви.

"К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", – добавил Епифаний.

Напомним, патриарх Филарет 11 июня заявил, что на 20 июня созывает Поместный православный Собор.