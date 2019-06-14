Филарет созвал Собор: у Епифания начали бодаться

14 июня 2019, 15:56

В ПЦУ напомнили, что Поместный Собор УПЦ КП был созван Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вместе со Священным Синодом.

Епифаний
В ПЦУ жестко отреагировали на Собор Филарета / сайт президента Украины

Почетный патриарх Филарет 11 июня заявил, что на 20 июня созывает Поместный православный Собор. Спустя несколько дней после сообщения Филарета, у митрополита Епифания созрел жесткий ответ, что почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созвать Поместный Собор УПЦ КП, "ни по Уставу Православной Церкви Украины, ни даже по прекращенному Уставу УПЦ КП".

Отметим, что Поместный Собор — это собрание церковных архиереев, священников и мирян. Он может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

"Согласно решению Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г., который состоялся в Малой Софии перед Объединительным Собором, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной Православной церкви Украины. Тем же решением Поместного Собора УПЦ КП прекращена деятельность уставных органов объединения и силу Устава УПЦ КП", - сказано на сайте ПЦУ.

В ПЦУ напомнили, что Поместный Собор УПЦ КП был созван Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вместе со Священным Синодом, делегатами Поместного Собора были те же лица, которые сразу после его завершения приняли участие как делегаты в Объединительном Соборе.

"Перед проведением заседания Поместного Собора проект его решения был объявлен и одобрен членами Архиерейского Собора УПЦ КП. Подписи под Постановлением Поместного Собора Святейшего Патриарха Филарета и постоянных членов Священного Синода УПЦ КП, избранных представителей клира и мирян, которые все вместе согласно Уставу являются членами Президиума Собора, свидетельствуют о соблюдении определенных Уставом процедур. Все это подтверждается видеозаписью происшествия", - отметили в ПЦУ.

Резюмируя, в ПЦУ подчеркнули, что персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения Собора, объявления их "ситуативными", то есть якобы сделанными с сознательным намерением ввести кого-то в заблуждение - не могут отменить или приостановить действие этих решений.

В ПЦУ также призвали духовенство не принимать участие в расколе церкви.

Читайте такжеТомос и вина Порошенко: религиовед объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор Филарета"Поэтому всех иерархов, духовенство и верующих, которые желают благо Церкви и Украине, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной Православной Церкви", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Кроме того, ранее Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания.

Кроме того, СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

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