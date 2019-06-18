В Нафтогазе сделали Газпрому заманчивое предложение по газу

Нафтогаз Украины / УНИАН

Госкомпания Нафтогаз Украины предложила российской корпорации Газпрому - в случае, если стороны не смогут заключить контракт на транзит газа через украинские территории в Европу после 2019 года, подписать договор на "своп" сырья на границе.

Соответствующее заявление во вторник, 18 июня, сделал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, Газпром должен будет передавать Украине газ на российско-украинской границе. После этого Киев будет передавать точно такой же объем сырья на границе Украины со странами, входящими в Европейский Союз.

Витренко также отметил, что передачу газа будут подтверждать смежные операторы в Словакии, Венгрии, Польше и Румынии.

"То есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах", — пояснили он.

Напомним, ранее в Госдепе США утверждали, что Россия и Украина не смогут договориться о транзите газа после запуска Северного потока-2. До этого нардеп Сергей Тарута предложил поставлять газ в Европу вместо России.