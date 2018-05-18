Госдеп: Россия и Украина не смогут договориться о транзите газа после запуска "Северного потока-2"

В США допускают, что Россия может оборудовать "Северный поток-2" шпионскими устройствами. При этом в Вашингтоне заявили, что проект наносит вред не только Украине, но и всей Европы.

Об этом говорится в материале специализированного издания Bizz Energy Today, пишет канал 24.

Так, по словам представителя Госдепартамента США Сандры Удкирк, есть опасения, что "Россия будет использовать газопровод для сбора разведывательной и военной информации о деятельности НАТО в Балтийском море". "С этой целью Россия может установить устройства мониторинга по маршруту трубопровода", – пояснила она.

Кроме того, Вашингтон не исключает, что окончание строительства "Северного потока-2" повлечет за собой новые санкций против европейских компаний, причастных к проекту, пишет авторитетное немецкое издание Spiegel.

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"Газопровод является плохим для Украины и плохим для Европы. Мы были бы счастливы, если бы проект не состоялся", – заявила Удкирк.

При этом США крайне скептически оценивает шансы Украины и России договориться о транзите при посредничестве Германии.

"Даже если бы Россия дала гарантии, что будет прокачивать определенные объемы топлива в будущем – соблюдение таких обещаний остается под большим вопросом", – констатировала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".

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