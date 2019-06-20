Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Вадима Комарова

Вадим Комаров умер, не выходя из комы. / Фейсбук В.Комарова

В полиции показали фоторобот предполагаемого нападавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова. После жестокого избиения в начале мая он перенес несколько операций и находился в реанимации, а в ночь на 20 июня умер.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что нападавший - мужчина высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая.

"В день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг", - отметил Князев.

Подозреваемый в нападении на Комарова / Фото: Нацполиция

Князев обратился к общественности и всем представителям СМИ за помощью в идентификации вероятного нападающего.

"Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - подчеркнул глава Национальной полиции.

Фоторобот напавшего на журналиста / Фото: Нацполиция

Мужчина был одет в темную одежду и кепку / Фото: Нацполиция

Напомним, Вадима Комарова жестоко избили 4 мая в центре Черкасс, журналист в тяжелом состоянии попал в реанимацию. СМИ писали, что его с разбитой головой увидели прохожие прямо на улице и вызвали скорую.

Позже депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил, что журналиста прооперировали, и он находился в коме. В ночь на 20 июня Комаров умер, не выходя из комы.

Ранее стало известно, что копы расследуют убийство Комарова, названы главные рабочие версии.