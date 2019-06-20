Комаров умер: копы расследуют умышленное убийство, названы главные рабочие версии

Стали известны главные рабочие версии следствия насчет убийства Вадима Комарова / facebook.com/Вадим Комаров

В полиции переквалифицировали нападение на известного черкасского журналиста Вадима Комарова — после смерти пострадавшего преступление уже не расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса).

Преступление признали умышленным убийством — ст. 115 УК, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области.

Начальник сектора коммуникаций полиции Черкасчины Дмитрий Грищенко написал в Facebook, что у следствия есть три основные рабочие версии случившегося — профессиональная деятельность Комарова, внезапная ссора с неизвестным человеком и убийство из корыстных побуждений.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что над раскрытием преступления работает группа следователей, усиленная сотрудниками центрального аппарата ведомства. По его словам, группу возглавил первый замглавы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, Вадима Комарова жестоко избили 4 мая в центре Черкасс, журналист в тяжелом состоянии попал в реанимацию. СМИ писали, что его с разбитой головой увидели прохожие прямо на улице и вызвали скорую.

Позже депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил, что журналиста прооперировали, и он находился в коме. В ночь на 20 июня Комаров умер, не выходя из комы.