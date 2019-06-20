Комаров умер: копы расследуют умышленное убийство, названы главные рабочие версии

20 июня 2019, 12:25

Над раскрытием преступления работает усиленная группа следователей, сообщил глава Нацполиции.

Вадим Комаров — Стали известны главные рабочие версии следствия насчет убийства Вадима Комарова
Стали известны главные рабочие версии следствия насчет убийства Вадима Комарова / facebook.com/Вадим Комаров

В полиции переквалифицировали нападение на известного черкасского журналиста Вадима Комарова — после смерти пострадавшего преступление уже не расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса).

Преступление признали умышленным убийством — ст. 115 УК, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области.

Начальник сектора коммуникаций полиции Черкасчины Дмитрий Грищенко написал в Facebook, что у следствия есть три основные рабочие версии случившегося — профессиональная деятельность Комарова, внезапная ссора с неизвестным человеком и убийство из корыстных побуждений.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что над раскрытием преступления работает группа следователей, усиленная сотрудниками центрального аппарата ведомства. По его словам, группу возглавил первый замглавы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, Вадима Комарова жестоко избили 4 мая в центре Черкасс, журналист в тяжелом состоянии попал в реанимацию. СМИ писали, что его с разбитой головой увидели прохожие прямо на улице и вызвали скорую.

Позже депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил, что журналиста прооперировали, и он находился в коме. В ночь на 20 июня Комаров умер, не выходя из комы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
журналист полиция Вячеслав Аброськин Вадим Комаров новости Украины Дмитрий Грищенко Сергей Князев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:22
В Киеве будет свирепствовать жара — синоптик
13:20
Долгая ночь: дата выхода, съемки и актеры приквела Игры престолов
13:19
За "Слугу народа" собираются голосовать более трети украинцев - опрос
13:16
Дарья Лукьяненко мертва: все, что известно об убийстве 11-летней девочки Видео
13:01
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
12:57
Депутат Киевсовета Негрич предложил сделать школьные спортплощадки безопасными
12:25
Комаров умер: копы расследуют умышленное убийство, названы главные рабочие версии Видео
12:13
Дженнифер Энистон случайно оголила грудь на публике
12:00
Блюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты Фото Видео
11:59
Яценюк призвал созвать заседание Совбеза ООН по делу MH17
11:40
"Депрессия и игра с оружием": СМИ узнали новые детали гибели Тымчука Видео
11:36
Алибасов лишил наследства всех: кому перейдет имущество
11:29
Топ-3 самых богатых нардепа, которые заработали состояние за 4 года у власти
11:10
У Зеленского озвучили новое название Администрации президента: показан проект органа в Украинском доме Видео
10:49
В Одессе нашли тело еще одного пропавшего ребенка
10:46
Чернобыль 2 сезон: когда выйдет продолжение
10:12
"Не вышел из комы": жестоко избитый черкасский журналист скончался
10:10
В Сети показали фото предполагаемого убийцы 11-летней Даши Лукьяненко Видео
10:03
Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
09:51
Курс валют на 20 июня: гривна немного "подвинула" доллар и евро
09:26
Источник: Дарио Срна вернется в Шахтер
09:11
Каменских и Потап выступили на корпоративе экс-регионала
09:11
Санкции против России могут превратиться в насмешку над обещаниями Запада мнение
09:06
Василий Кобин возглавил Минай
08:51
Главные новости 20 июня: важный факт с места гибели Тымчука и гомофобское нападение в Киеве Видео
08:37
Кубок Америки. Аргентина потеряла очки с Парагваем Видео
08:36
Почему Зеленский начинает походить на Порошенко с бодуна и чем это грозит Украине мнение
08:17
"Грозы, град, шквалы": часть Украины "поштормит" — синоптики Видео
07:50
Гибель Тымчука: в полиции раскрыли важный факт с места трагедии Видео
07:25
"Откровенно гомофобское нападение": атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда
07:22
DJ NANA в в гримерке засветила сексуальное белье
07:07
Астрологический прогноз: как будут проходить и чем закончатся переговоры Зеленского и Путина
06:52
В чем настоящая цель существования партии Вакарчука мнение
06:38
Аварийная посадка самолета Киркорова: в сети появилось видео Видео
06:20
Густое и с целыми ягодами: как варить вкуснейшее варенье из клубники Фото Видео
05:49
Королевский кортеж сбил человека в Великобритании
05:27
"Cупервспышка" на Солнце: ученый рассказал о последствиях для Земли
04:55
Секс: Лобода в бикини крупным планом показала упругую грудь
04:52
"Молился – и Всевышний помог": озвучены новые подробности содроганий Меркель рядом с Зеленским Видео
04:28
Ученые шокировали новым исследованием: человек за свою жизнь поглощает килограммы пластика
04:26
Джампаоло возглавил Милан
04:12
Atlas Weekend 2019: A$AP ROCKY стал новым хедлайнером Видео
04:09
Кубок Америки. Колумбия дожала Катар Видео
03:53
Эксперт рассказали, как преуспевают в сексе "жаворонки" и "совы"
03:31
В Минобороны передумали обзывать Зеленского уклонистом
03:14
Диетологи рассказали, с помощью какого блюда легко худеть
02:47
"Опасное купание": на Луганщине в больницу попали 15 детей Видео
02:20
Эксперты рассказали, почему 90% мобильных приложений - уязвимы
02:05
Диетолог сказала, в каких продуктах много "витамина молодости"
01:58
Каменских в коже выставила грудь напоказ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять