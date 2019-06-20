"Не вышел из комы": жестоко избитый черкасский журналист скончался

Вадим Комаров умер / Фейсбук В.Комарова

В ночь на четверг, 20 июня, не выходя из комы умер Вадим Комаров — жестоко избитый известный черкасский журналист.

Комарова убили, написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

По его словам, журналист был неудобным для многих черкасских политиков, поднимал резонансные темы, задавал неудобные вопросы о коррупции.

"Сегодня ночью умер… Вадим Комаров… С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность… Комарова", — отметил Томиленко.

Напомним, Вадима Комарова жестоко избили 4 мая в центре Черкасс, журналист в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

СМИ писали, что его с разбитой головой увидели прохожие прямо на улице и вызвали скорую. Позже депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил, что журналиста прооперировали, и он находился в коме.