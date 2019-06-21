Академгородок и центр Киева сковали жуткие пробки: люди добираются на работу пешком

21 июня 2019, 10:36

7-балльные тянучки парализовали движение в столице.

Киеа, пробки
Люди вынуждены идти на работу вдоль трассы несколько километров / 112.ua

Киев 21 июня сковали масштабные тянучки. В районе станции метро Академгородок с 7 утра парализовано движение. Людям приходилось выходить из маршруток и добираться пешком в 30-градусную жару к месту работы и остановкам общественного транспорта несколько километров вдоль трассы.

Причина тянучки – перекрытие движения из-за ремонтных работ, которые ведутся уже второй год на проспекте Академика Палладина. Зимой прошлого года работы приостанавливали и в апреле 2019 возобновили

По состоянию на 10:15 пробки все еще сохраняются, об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

Кроме того, из-за ДТП и аварий затруднено движение и на главных артериях столицы: на Большой Житомирской, Воздухофлотском проспекте, Жилянской, проспекте Лобановского, проспекте победу между станциями метро Житомирская и Нивки, улицах Подола и на Владимирском спуске.

Ранее по мосту Кличко проехали новые "возмутители" спокойствия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев пробки новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:05
Итальянская биатлонистка побаловала фанатов жаркими фото
10:53
Месяц у власти: Зеленский строит мир, забыл про аудит и молчит о тарифах мнение
10:40
Российские депутаты дискредитируют православие - депутат НФ
10:36
Академгородок и центр Киева сковали жуткие пробки: люди добираются на работу пешком Видео
10:27
Макс Корж в Киеве: на концерте случилась массовая драка Видео
10:01
Британский спортсмен написал твит о смерти и умер
10:00
В семье Алибасова случилась трагедия
09:58
В Киеве состоялся всеукраинский съезд патриотического движения "Гідність нації" новости компании
09:45
Почему ошибки Зеленского неизбежны мнение
09:40
Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть Видео
09:39
Курс валют на 21 июня: доллар и евро подорожали
09:34
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
09:00
Главные новости 21 июня: основная версия гибели Тымчука и шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко Видео
08:50
Насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно: в Запорожье задержали педофила
08:27
Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета мнение
08:20
"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода Видео
08:06
Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии Видео
07:55
"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко Видео
07:36
"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочки Видео
07:24
Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию Видео
07:16
Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского
07:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
06:56
Как Вакарчук умножает Порошенко на ноль мнение
06:01
Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках Фото
05:31
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
04:58
Зеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться
04:16
Диетолог назвала главное правило похудения для женщин Видео
03:47
Доктор Комаровский объяснил, можно ли детям есть немытые ягоды
02:08
Настя Каменских в коже выставила грудь напоказ
02:02
Снова пластическая операция: Ани Лорак напугала внешностью
01:37
Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни
01:13
В Чернобыле – туристический бум: как сейчас выглядит зона отчуждения Видео
00:35
Летнее солнцестояние 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
00:03
"Это было незаконно": эксперт пояснил важность отмены Зеленским школьной формы
20 июня, четверг
23:38
После протестов студентов Портнова уволили из КНУ им Шевченко
23:16
Резиновые пули и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала разгон демонстрантов Фото Видео
22:57
Покупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистам
22:36
"Хищения в особо крупных размерах": в СБУ назвали причину обысков в Минздраве
22:11
"Мешали бизнесу": у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников
21:59
В Грузии активисты из-за депутата Госдумы штурмом взяли парламент Фото Видео
21:54
Зеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию
21:03
"Будем здесь ночевать": студенты КНУ им Шевченко протестуют против назначения Портнова Фото Видео
20:25
Сериал Чернобыль 5 серия с украинским переводом: смотреть онлайн финал истории Видео
20:18
"Ничего личного – только бизнес": эксперт пояснил позицию ЕС в отношении Украины
19:50
Мать подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко публично отказалась от сына Видео
19:46
Игрок Александрии Полярус перешел в российский клуб
19:44
Отмене и обжалованию не подлежит: КСУ обнародовал официальное решение по роспуску Рады
19:33
Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и причем тут Зеленский Видео
19:11
Адвокат Алибасова пояснил аннуляцию нового завещания продюсера
18:44
Нет людей и машин: блогер показал шокирующие кадры из центра Донецка Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять