Академгородок и центр Киева сковали жуткие пробки: люди добираются на работу пешком

Люди вынуждены идти на работу вдоль трассы несколько километров / 112.ua

Киев 21 июня сковали масштабные тянучки. В районе станции метро Академгородок с 7 утра парализовано движение. Людям приходилось выходить из маршруток и добираться пешком в 30-градусную жару к месту работы и остановкам общественного транспорта несколько километров вдоль трассы.

Причина тянучки – перекрытие движения из-за ремонтных работ, которые ведутся уже второй год на проспекте Академика Палладина. Зимой прошлого года работы приостанавливали и в апреле 2019 возобновили

По состоянию на 10:15 пробки все еще сохраняются, об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

Кроме того, из-за ДТП и аварий затруднено движение и на главных артериях столицы: на Большой Житомирской, Воздухофлотском проспекте, Жилянской, проспекте Лобановского, проспекте победу между станциями метро Житомирская и Нивки, улицах Подола и на Владимирском спуске.

Ранее по мосту Кличко проехали новые "возмутители" спокойствия.