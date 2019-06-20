"Скоро по мосту будут пробки объезжать": по мосту Кличко проехали новые "возмутители" спокойствия

20 июня 2019, 00:16

В комментариях пользователи изгалялись в остроумии.

По мосту Кличко проехали новые
По мосту Кличко проехали новые "возмутители" спокойствия / Униан

Сначала киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко, а теперь – коммунальная техника.

Почему мост решили помыть с помощью столь тяжелой машины и каково было проезжающим внизу водителям – столичные власти так и не объяснили, пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

В комментариях пользователи изгалялись в остроумии.

Люди пишут: "Скоро по мосту будут пробки объезжать", "И вся грязь падает вниз на людей и мимо проезжающие авто, класс", "Скоро начнут самолеты приземляться", "Охлаждают асфальт, что бы фуры в дальнейшем колею не продавили", "Хто зна, коли маршрутки пустять?", "Даешь метро через мост!" и т.п.

Ранее из-за моста Кличко были возмущены велосипедисты. Разметку на новой конструкции сделали односторонней. Изначально разметка выглядела как очень широкая односторонняя дорожка, но в документации были указаны две полосы движения, разделенные пунктирной линией. Активисты надеялись, что постоянное покрытие сделают согласно проекту.

Напомним, мост Кличко не получил разрешение на эксплуатацию, к делу подключилась прокуратура Киева. По информации Департамента государственной архитектурной строительной инспекции от 28 мая, новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов не был принят в эксплуатацию.

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мост Кличко
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