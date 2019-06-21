Во Львове министра Гриневич не пустили в школу: Садовый объяснил

21 июня 2019, 19:49

В мэрии уверяют, что действия главы МОН приняли за агитацию.

Лилия Гриневич
Министр образования не смогла попасть в школу / Фото: Народный фронт

Во Львове министра образования Украины Лилию Гриневич не пустили в среднюю школу №7, где она ранее работала учителем биологии.

"Чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы", - сообщила Гриневич в Facebook.

Министр подчеркнула, что хотела встретиться с педагогами учебного заведения и обсудить внедрение реформы, в том числе новой украинской школы.

Впоследствии на инцидент отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он заявил, что просьбу Гриневич сотрудники ошибочно приняли за агитацию, поскольку она представлена в избирательном списке одной из политических сил.

"Сотрудники управления образования имеют четкое указание об ограничении агитации в школах, а поэтому именно так отреагировали на запрос областной госадминистрации относительно встречи с учителями министра, которая одновременно является и кандидатом по списку одной из партий. Подошли к вопросу формально", - написал Садовый.

Мэр Львова констатировал, что инцидент исчерпан и с министром вопрос посещения школы решен.

Напомним, в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел съезд своей партии Украинская стратегия Гройсмана. В первой пятерке - министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

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Львов Лилия Гриневич Министерство образования и науки Украины Андрей Садовый новости Украины
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