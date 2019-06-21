Во Львове министра Гриневич не пустили в школу: Садовый объяснил

В мэрии уверяют, что действия главы МОН приняли за агитацию.
Во Львове министра образования Украины Лилию Гриневич не пустили в среднюю школу №7, где она ранее работала учителем биологии.
"Чиновница из управления образования требовала написать письмо и получить разрешение городского головы", - сообщила Гриневич в Facebook.
Министр подчеркнула, что хотела встретиться с педагогами учебного заведения и обсудить внедрение реформы, в том числе новой украинской школы.
Впоследствии на инцидент отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он заявил, что просьбу Гриневич сотрудники ошибочно приняли за агитацию, поскольку она представлена в избирательном списке одной из политических сил.
"Сотрудники управления образования имеют четкое указание об ограничении агитации в школах, а поэтому именно так отреагировали на запрос областной госадминистрации относительно встречи с учителями министра, которая одновременно является и кандидатом по списку одной из партий. Подошли к вопросу формально", - написал Садовый.
Мэр Львова констатировал, что инцидент исчерпан и с министром вопрос посещения школы решен.
Напомним, в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел съезд своей партии Украинская стратегия Гройсмана. В первой пятерке - министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.