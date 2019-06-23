В Сумах заммера призвал отправлять геев в концлагеря: прокуратура отреагировала

Чиновник предложил отправлять геев в концлагеря / Фото: Facebook/Макс Галицкий

Заместитель городского головы Сум Максим Галицкий сравнил участников ЛГБТ-марша с колонной узников концлагеря и высказал уверенность, что прайды будут в будущем выглядеть именно так.

"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю – не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", – написал Галицкий в Facebook.

Пост чиновника спровоцировал общественный резонанс и вызвал волну возмущения. На заявление Галицкого оперативно отреагировали в прокуратуре.

"Один из заместителей мэра Сум накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в фейсбук высказал свое видение этого события, в частности отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях. По факту подобных высказываний начато уголовное производство", - сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Сарган, производство открыто по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями). Статья предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Галицкий удалил скандальный пост со своей страницы.

Напомним, ранее были атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда. В Киеве в помещении платформы культурных инициатив Изоляция молодчики в балаклавах напали на посетителей кинопоказа, который проходил в рамках КиевПрайда 2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества.