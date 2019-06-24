"Удобный источник": эксперт пояснил, откажется ли новая власть от схем на энергорынке

24 июня 2019, 00:46

Аналитик полагает, что для создания в Украине рынка электроэнергии необходимо жесткая политическая воля.

Энергетика
Честный рынок электроэнергии может положительно повлиять на экономику Украины / Forbes Украина

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает слишком соблазнительным для новой украинской власти схемы на энергорынке и убежден, что от них будет непросто отказаться.

"Для избавления от сомнительных схем есть все, кроме политической воли. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Мы уже слышим заявления от команды нового президента, который подтверждают это. В частности, на днях представитель Зеленского г-н Герус на одном из эфиров четко артикулировал: "Мы же не обещали снижения тарифов, но мы обещали Евросоюзу введение рынка электроэнергии", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Землянского, ранее коррупционная составляющая основывалась на продаже электроэнергии за рубеж. С падением экспорта забирать стали у населения.

Читайте такжеКритик формулы Роттердам+: Зеленский назначил представителя в Кабмине"Мы – весьма удобный источник доходов. По принципу известного стиха из мультика "Такая корова нужна самому…" не исключаю, что новая власть, увидев те "плюшки", которые можно получить, скажет, что тарифы не такие уж и грабительские, да и народ сильный, выдержит…", - подчеркнул спикер.

Эксперт отметил, что пока не видит политической воли для отмены схем в данной отрасли, хотя их ликвидация сможет принести положительный эффект украинской экономике.

Напомним, Землянский во время чата на Главреде спрогнозировал, что спор между Нафтогазом и Газпромом завершится мировым соглашением.

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