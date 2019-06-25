Филарет анонсировал "ответку" обобравшему его Епифанию

25 июня 2019, 09:16

Все храмы и монастыри Филарета прибрал к рукам Епифаний.

Филарет анонсировал
Филарет анонсировал "ответку" обобравшему его Епифанию / vidomosti.kiev.ua

Патриарх Филарет объявил, что сегодня, 25 июня, намерен провести пресс-конференцию, на которой даст ответ ПЦУ, уволившей его накануне.

Как известно, 24 июня священный синод ПЦУ отстранил Филарета от управления киевской епархией, передав управление всеми столичными храмами и монастырями главе ПЦУ Епифанию.

Как объяснил Главреду религиовед, кандидат политических наук Андрей Юраш, по сути, Филарета отправили на пенсию.

"Это не означает, что лишили архиерейского сана, а лишили права управлять Киевской епархией, но Филарет остается в статусе Владыки. А вот что касается двух других архиереев – Иоасафа и Петра, которые приехали из России, и создали кружок поклонников Филарета, то их вообще лишили права принадлежать к Православной церкви Украины. Их сознательно поставили вне штата Церкви. Еще трем священникам дали месяц на осмысление своих поступков", – объяснил нам Юраш.

По решению ПЦУ, Филарету отныне разрешается лишь принимать участие в богослужениях и проповедовать.

Такова была реакция ПЦУ на собранный Филаретом "собор".

Напомним, 20 июня собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос. На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на том "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

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УПЦ КП патриарх Филарет пресс-конфренция ПЦУ
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