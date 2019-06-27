Избила мужа и консьержку: за скандальную главу Васильковского райсовета взялась прокуратора

Наталья Баласинович известна в сети своими скандальными выходками

Главе Васильковского районного совета, скандальной экс-кандидату в нардепы от партии Порошенко Европейская Солидарность Наталье Баласинович в прокуратуре Киева заочно сообщили о подозрении в связи с нанесением легких телесных повреждений и хулиганством.

По информации правоохранителей, женщина неоднократно вызывалась в прокуратуру города Киева для объявления подозрения в причинении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, а также хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающиеся особой дерзостью.

"Следствием установлено три эпизода преступных действий последней, а именно нанесение своему мужу на почве ревности легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью относительно свекрови пожилого возраста по месту ее проживания, а также причинении легких телесных повреждений женщине-консьержу этого же дома", - сказано в сообщении.

Отметим, женщина прославилась скандалом в марте 2018 года – Баласинович побила консьержку, которая отказалась ее пускать в квартиру свекрови чиновницы. Между женщинами вспыхнул конфликт, Баласинович схватила консьержку за волосы, но на подмогу подоспела другая пенсионерка и вместе они вытолкали главу Васильковской райрады на улицу.

В июне 2019 года Баласинович обложила матом полицейскую. Чиновница в состоянии опьянения и с сигаретой в руках, сидя в машине, обложила отборным матом женщину.

На этом скандалы, связанные с Баласинович, не заканчиваются – адвокат Наталья Неупокоева в социальной сети Facebok выставила на всеобщее обозрение грязное белье - пикантные подробности развода госпожи Баласинович с ее клиентом.