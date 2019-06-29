Народный синоптик предупредил, когда в Украине будет +34

В Украине с 5 июля будет +34 градуса, предупредил народный синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине с 5 июля начнется жара — температура достигнет отметки в +34 градуса.

Жара продлится до 12 августа, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По его словам, 1-3 июля сильной жары не будет, 2-3 числа прогнозируются осадки.

"…с 5 июля начинается жара. Будет +32…+34 весь июль…", — заявил Горбань.

Эксперт добавил, что 4-6, 18-20, 25-26, 30-31 июля будут "хорошие дожди". "…Эти дожди на фоне высоких температур обложными быть не могут. Они грозовые, быстротекущие…", — сказал собеседник.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач говорил, что июль-2019 в Украине не будет жарким. В Украинском гидрометцентре сообщили, что в стране будет температурная аномалия — средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений.