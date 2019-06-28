Конституция должна давать определенность гражданам страны - Яценюк

Яценюк считает, что политические конфликты возникают из-за нарушения Конституции / УНИАН

"Надо ввести реальные сдерживания и противовесы во власти", - подчеркнул Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в День Конституции в своем Facebook.

Арсений Яценюк напомнил, что в прошлом году в День Конституции в своем блоге на "Цензор.Нет" дал комплексное видение конституционных изменений.

"Один из пунктов мы уже достигли. ВР закрепила в Конституции курс на полноправное членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", - написал он.

Поэтому тогда лидер НФ предложил-таки начать предметную дискуссию относительно распределения полномочий и ответственности между ветвями власти: "Состоялись выборы президента. Через месяц будем выбирать парламент. И этот вопрос является актуальным как никогда".

"Основной Закон должен позволять тем, кого выбрали, реализовать то, для чего их выбирали. Это, в свою очередь, дает определенность гражданам страны.

Надо ввести реальные сдерживания и противовесы во власти. Подчеркиваю – реальные.

Все внутренние политические конфликты Украины возникали из-за того, что Конституция или не выполнялась, или была прописана с двойным толкованием полномочий. Дважды конституционные изменения в Украине происходили во время революций - в 2004 и в 2014 годах.

Почему я об этом говорю? Потому что имел честь работать Премьером, спикером парламента, министром иностранных дел, министром экономики, и.о. председателя НБУ, а также в регионах – министром экономики Автономной Республики Крым и заместителем председателя Одесской ОГА. Знаю, как функционирует эта машина. Оставлять так как есть - закрыть путь к развитию".